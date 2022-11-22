حفتر: الجيش الليبي لن يخضع لأي قيادة "غير منتخبة"

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أكد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أن الجيش لن يخضع لأي قيادة عليا لا تكون منتخبة من جانب الشعب.ودعا حفتر في كلمة ألقاها من مدينة سرت إلى "توحيد الصفوف"، مشددا على أن "هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من المخاطر التي تحدق بها".ولفت إلى أن "الجيش على أتم الجاهزية والاستعداد لأداء واجباته"، كما شجع الليبيين على "وضع حد للتجارب الفاشلة والاعتماد على أنفسهم ومؤسسات الدولة لإدارة شؤون البلاد".وتأتي هذه الرسالة في وقت تتزايد به المساعي الدولية للدفع بالمسار الديمقراطي في ليبيا.