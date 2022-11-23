Advertisement

عربي-دولي

انفجاران يهزان القدس.. والشرطة الإسرائيلية تشتبه بـ"هجوم فلسطيني"

Lebanon 24
23-11-2022 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1013365-638047876495773922.jpg
Doc-P-1013365-638047876495773922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع انفجاران بالقرب من محطتي حافلات عند مدخل القدس، صباح الأربعاء، ما أدى على وقوع 18 جريحا على الأقل، وفق حصيلة "جيروزاليم بوست".

وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن انفجارين وقعا قرب محطتي حافلات في القدس بفارق زمني 30 دقيقة وأنه يشتبه بأنهما هجوم فلسطيني.
Advertisement
وأظهرت لقطات تلفزيونية حطاما متناثرا في موقع الانفجار، الذي طوّقته خدمات الطوارئ.
وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن الانفجار الأول نجم عن دراجة نارية مفخخة كانت قد وضعت قرب محطة الحافلات، والعبوة الثانية كانت قد وضعت داخل حقيبة في إحدى الحافلات.

وذكرت خدمة الإسعاف أنه لم ترد تقارير فورية عن وفيات، لكن اثنين على الأقل من الجرحى أصيبا بجروح خطيرة.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، الانفجار الأول وقع بالقرب من المدخل الرئيسي للقدس في جفعات شاؤول، بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، وهي ساعة ذروة في المحطة.

ووقع الانفجار الثاني بعد الساعة 7:30 صباحا بقليل عند مفترق راموت، أحد مداخل القدس. 

وقال مسعفون إن شخصين على الأقل أصيبا جراء تناثر شظايا الانفجار الثاني.
وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس جلسة مشاورات أمنية بمشاركة رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، ونائب رئيس الأركان ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية من اجل دراسة الوضع وكيفية الرد على الانفجارين والتصعيد الأمني في الضفة الغربية، بحسب مراسل الحرة في القدس.

وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حليفا، أشار إلى أن الوضع الأمني في الأراضي الفلسطيني غير مستقر وأن الأجهزة الاستخبارية تنظر بقلق الى ما يدور هناك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-11-23
07:00 | 2022-11-23
06:30 | 2022-11-23
06:12 | 2022-11-23
06:00 | 2022-11-23
05:30 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website