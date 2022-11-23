سقوط 14 شخصاً بهجومين في شمال بوركينا فاسو

Advertisement

لقي 14 شخصاً على الأقلّ حتفهم، بينهم ثمانية مدنيين يؤازرون الجيش، في شمال بوركينا فاسو، في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء.وقال مصدر أمني إنّ "مسلّحين هاجموا قرية سافي (وسط شمال) في ساعة مبكرة من صباح الإثنين. الهجوم استهدف متطوعي الدفاع عن الوطن، الذين خسروا ثمانية من عناصرهم". وأضاف أنّ الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عناصر آخرين بجروح.وأكّد مصدر محلّي وقوع الهجوم، مشيراً إلى أنّ الحصيلة هي "7 ضحايا و10 جرحى بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة".