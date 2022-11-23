Advertisement

عربي-دولي

سقوط 14 شخصاً بهجومين في شمال بوركينا فاسو

Lebanon 24
23-11-2022 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1013376-638047891246538961.jpeg
Doc-P-1013376-638047891246538961.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 14 شخصاً على الأقلّ حتفهم، بينهم ثمانية مدنيين يؤازرون الجيش، في شمال بوركينا فاسو، في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء.

وقال مصدر أمني إنّ "مسلّحين هاجموا قرية سافي (وسط شمال) في ساعة مبكرة من صباح الإثنين. الهجوم استهدف متطوعي الدفاع عن الوطن، الذين خسروا ثمانية من عناصرهم". وأضاف أنّ الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عناصر آخرين بجروح.
Advertisement

وأكّد مصدر محلّي وقوع الهجوم، مشيراً إلى أنّ الحصيلة هي "7 ضحايا و10 جرحى بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-11-23
07:00 | 2022-11-23
06:30 | 2022-11-23
06:12 | 2022-11-23
06:00 | 2022-11-23
05:30 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website