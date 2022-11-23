Advertisement

عربي-دولي

حادث مروري يودي بحياة 37 شخصاً في نيجيريا

Lebanon 24
23-11-2022 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1013379-638047893197631446.jpeg
Doc-P-1013379-638047893197631446.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 37 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في شمال شرق نيجيريا في حادث اصطدام وقع بين ثلاث حافلات ركاب، بحسب ما أفادت السلطات.

وقال أوتين بويي، رئيس وكالة سلامة الطرق في ولاية بورنو، إنّ الحادث وقع قرب مدينة مايدوجوري عندما اصطدمت حافلتا ركاب وجهاً لوجه مما أدى لاشتعال النيران فيهما قبل أن تصطدم بهما حافلة ركاب ثالثة.
Advertisement

وأضاف في بيان "تأكّد مصرع 37 شخصاً"، مشيراً إلى أنّ غالبية الجثث "احترقت لدرجة يصعب التعرّف على أصحابها".

ورجّح المسؤول أن يكون الحادث قد نجم عن انفجار إطار إحدى الحافلتين إلى جانب "السرعة الزائدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-11-23
07:00 | 2022-11-23
06:30 | 2022-11-23
06:12 | 2022-11-23
06:00 | 2022-11-23
05:30 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website