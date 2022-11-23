حادث مروري يودي بحياة 37 شخصاً في نيجيريا

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لقي 37 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في شمال شرق نيجيريا في حادث اصطدام وقع بين ثلاث حافلات ركاب، بحسب ما أفادت السلطات.وقال أوتين بويي، رئيس وكالة سلامة الطرق في ولاية بورنو، إنّ الحادث وقع قرب مدينة مايدوجوري عندما اصطدمت حافلتا ركاب وجهاً لوجه مما أدى لاشتعال النيران فيهما قبل أن تصطدم بهما حافلة ركاب ثالثة.وأضاف في بيان "تأكّد مصرع 37 شخصاً"، مشيراً إلى أنّ غالبية الجثث "احترقت لدرجة يصعب التعرّف على أصحابها".ورجّح المسؤول أن يكون الحادث قد نجم عن انفجار إطار إحدى الحافلتين إلى جانب "السرعة الزائدة".