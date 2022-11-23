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بريطانيا ترجح نفاد مخزون روسيا من الطائرات المسيّرة الإيرانية

Lebanon 24
23-11-2022 | 04:30
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رجحت الاستخبارات العسكرية البريطانية، الأربعاء، استنفاد القوات الروسية مخزونها الحالي من الطائرات المسيرة الإيرانية، مشيرة إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن أى ضربات بها منذ 17 نوفمبر الجاري"، وقالت إن موسكو "ستسعى على الأغلب لإعادة الإمداد".
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وأوضحت الاستخبارات البريطانية، في تقييمها اليومي على تويتر، أن روسيا استخدمت الطائرات المسيرة "لتعويض النقص الحاد في صواريخ كروز"، معتبرة أن "هذا النهج حقق نجاحاً محدوداً"، لافتة إلى أنه "تم تحييد معظم الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها".

وتابعت الاستخبارات البريطانية: "من المحتمل أن تشتري روسيا طائرات بدون طيار من الخارج بسرعة أكبر مما تستطيع تصنيع صواريخ كروز جديدة محلياً".

وأشار التقرير العسكري البريطاني إلى إطلاق روسيا مئات الطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، منذ سبتمبر، صوب أهداف عسكرية تكتيكية وشبكة الكهرباء الأوكرانية، قائلة إنها استهدفت مؤخراً المنشآت الطبية.
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