ضربة موجعة جديدة لايران.. تصفيات لقادة من الحرس الثوري في سوريا

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، مقتل أحد مستشاريه جراء انفجار بعبوة ناسفة في دمشق، محملا إسرائيل مسؤولية مقتله على ما افادت "روسيا اليوم" .وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان: "نعلن نبأ استشهاد أحد مستشاري سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية العقيد داود جعفري في سوريا، بانفجار عبوة ناسفة على يد عملاء الكيان الاسرائيلي قرب دمشق"، مشددة على ان "المجرم سيتلقى بلا شك الرد".ومقتل جعفري ليس الأول في سوريا، اذا ومنذ بداية العام ارتفع عدد القتلى الايرانيين نتيجة الضربات الاسرائيلية المتكررة على مراكز التدريب الخاصة بهم، حيث قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في ضربات متفرقة في الاشهر الماضية.وعلى الرغم من النفي الايراني في الكثير من الأحيان، الا ان تكرر سقوط قتلى من عناصر وقادة الحرس الثوري الإيراني يعتبر ضربة موجعة لايران خصوصاً وان هذا الفيلق يعتبر أشد القوى العسكرية الإيرانية بأسا.وبحسب التحليلات، تستغل إيران انشغال روسيا بالعملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تدخل شهرها العاشر، لتثبيت نفوذها في سوريا.وانتشرت القوات الإيرانية وحلفائها، خلال الآونة الأخيرة، في مواقع استراتيجية كثيرة متفرّقة من سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا.وشملت تلك التحركات عمليات إعادة انتشار وتموضع خوفاً من أي عمليات استهداف إسرائيلية.