Advertisement

عربي-دولي

ضربة موجعة جديدة لايران.. تصفيات لقادة من الحرس الثوري في سوريا

Lebanon 24
23-11-2022 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1013430-638047990497425416.jpg
Doc-P-1013430-638047990497425416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، مقتل أحد مستشاريه جراء انفجار بعبوة ناسفة في دمشق، محملا إسرائيل مسؤولية مقتله على ما افادت "روسيا اليوم" .

وقالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان: "نعلن نبأ استشهاد أحد مستشاري سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية العقيد داود جعفري في سوريا، بانفجار عبوة ناسفة على يد عملاء الكيان الاسرائيلي قرب دمشق"، مشددة على ان "المجرم سيتلقى بلا شك الرد".
Advertisement

ومقتل جعفري ليس الأول في سوريا، اذا ومنذ بداية العام ارتفع عدد القتلى الايرانيين نتيجة الضربات الاسرائيلية المتكررة على مراكز التدريب الخاصة بهم، حيث قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في ضربات متفرقة في الاشهر الماضية.
وعلى الرغم من النفي الايراني في الكثير من الأحيان، الا ان تكرر سقوط قتلى من عناصر وقادة الحرس الثوري الإيراني يعتبر ضربة موجعة لايران خصوصاً وان هذا الفيلق يعتبر أشد القوى العسكرية الإيرانية بأسا.
وبحسب التحليلات، تستغل إيران انشغال روسيا بالعملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تدخل شهرها العاشر، لتثبيت نفوذها في سوريا.
وانتشرت القوات الإيرانية وحلفائها، خلال الآونة الأخيرة، في مواقع استراتيجية كثيرة متفرّقة من سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا.

وشملت تلك التحركات عمليات إعادة انتشار وتموضع خوفاً من أي عمليات استهداف إسرائيلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-11-23
07:00 | 2022-11-23
06:30 | 2022-11-23
06:12 | 2022-11-23
06:00 | 2022-11-23
05:30 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website