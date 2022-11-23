دمشق: الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية انتهاك للقانون الدولي

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قال معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، اليوم الأربعاء إن "سوريا عانت جراء منطق الهيمنة الأميركية، أما الذرائع التي تسوقها تركيا في سوريا فلم تعد تخدع أحدا".وفي ختام اجتماع أستانا 19، شدد سوسان على أن "سوريا عانت جراء منطق الهيمنة الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية استخدمت كل ما في جعبتها من أكاذيب وافتراءات وتضليل إعلامي وجلبت إرهابيين من أكثر من تسعين دولة لقتل السوريين وتدمير منجزاتهم وهي تستمر اليوم في إرهابها الاقتصادي عبر الإجراءات القسرية أحادية الجانب وسرقة النفط والقمح السوري".وشدد على أن "الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية انتهاك للقانون الدولي ويهدف لإعاقة توطيد الاستقرار في سورية وإجهاض الإنجازات التي تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب وعرقلة عملية إعادة الإعمار ويجب أن ينتهي فورا دون أي شروط"، لافتا إلى أن "الأفعال التي يرتكبها الاحتلال الأمريكي والتركي وفي مقدمتها توفير الدعم لفلول المجموعات الإرهابية وقطع المياه المتكرر عن المواطنين في الحسكة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة".ودعا سوسان المجتمع الدولي لإدانة هذه الأفعال، مضيفا: "الذرائع التي يسوقها الاحتلال التركي لسياساته في سوريا لم تعد تخدع أحدا وأي تصريحات حتى تكتسب الحد الأدنى من المصداقية يجب أن تترافق مع الأفعال على الأرض".