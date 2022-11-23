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عربي-دولي

أردوغان: من الممكن أن ألتقي الأسد

Lebanon 24
23-11-2022 | 06:30
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن إمكانية لقائه نظيره السوري بشار الأسد "إننا سنتخذ خطوتنا هذه في النهاية".

وفي تصريح بعد انتهاء اجتماع الكتلة البرلمانية وحديثه للصحفيين خلال الخروج من القاعة، رد أردوغان على سؤال: "هل ممكن أن يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد؟"، ليرد قائلا: "من الممكن أن ألتقي مع الأسد، فلا توجد خصومة دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية".
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المصدر: روسيا اليوم
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