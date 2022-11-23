أردوغان: من الممكن أن ألتقي الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن إمكانية لقائه نظيره السوري بشار الأسد "إننا سنتخذ خطوتنا هذه في النهاية".



وفي تصريح بعد انتهاء اجتماع الكتلة البرلمانية وحديثه للصحفيين خلال الخروج من القاعة، رد أردوغان على سؤال: "هل ممكن أن يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد؟"، ليرد قائلا: "من الممكن أن ألتقي مع الأسد، فلا توجد خصومة دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية".

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