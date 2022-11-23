18
o
بيروت
21
o
طرابلس
2
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
محكمة بريطانية ترفض إجراء اسكتلندا استفتاء ثانيا بدون موافقة الحكومة
Lebanon 24
23-11-2022
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء بأن الحكومة الاسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.
وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.
Advertisement
على الإثر أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك أنها تحترم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي على تويتر "القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية".
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة ستُخفّض سعر الدولار فجأة.. سلامة كشفها!
Lebanon 24
خطوة ستُخفّض سعر الدولار فجأة.. سلامة كشفها!
01:30 | 2022-11-23
23/11/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة والدة مذيع لبناني شهير: "كسرتيلي قلبي يا أمي" (صورة)
Lebanon 24
وفاة والدة مذيع لبناني شهير: "كسرتيلي قلبي يا أمي" (صورة)
06:17 | 2022-11-23
23/11/2022 06:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض او يرتفع؟...ما مصير "الدولار" إبتداء من شباط 2023؟
Lebanon 24
هل ينخفض او يرتفع؟...ما مصير "الدولار" إبتداء من شباط 2023؟
06:00 | 2022-11-23
23/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
07:22 | 2022-11-23
23/11/2022 07:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
12:23 | 2022-11-23
23/11/2022 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2022-11-23
عادت إلى "المربع الأول"... إتهامات تعيق تشكيل الحكومة الإسرائيلية
15:15 | 2022-11-23
واشنطن ترسل لأوكرانيا أسلحة وذخائر.. وتكشف "نقطة ضعف" روسيا
15:11 | 2022-11-23
إتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وبيلاروس
15:00 | 2022-11-23
أوكرانيا... كم بلغ العجز في موازنة الـ2023؟
14:30 | 2022-11-23
إستقالة منسق للأمم المتحدة
14:00 | 2022-11-23
بسبب الوقود الأكثر أهميّة للإقتصاد... أزمة قد تُصيب العالم بالشلل
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
23/11/2022 22:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
23/11/2022 22:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
23/11/2022 22:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact