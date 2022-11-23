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عربي-دولي

عمدة كييف محذرًا: العاصمة الأوكرانية تواجه "أسوأ شتاء" منذ الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
23-11-2022 | 13:00
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قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن العصمة الأوكرانية تواجه "أسوأ شتاء منذ الحرب العالمية الثانية"، وأضاف أن إدارته تعمل على تجنب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع مما يعني ضرورة إخلاء بعض المناطق.
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وأوضح كليتشكو خلال جولة مع مراسل صحيفة "بيلد" الألمانية، بول رونزهايمر، في مقابلة نُشرت الثلاثاء، إنه "يجب أن نستعد لأسوأ سيناريو، وسيكون ذلك في حالة انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، كانت درجات الحرارة أكثر برودة، ويجب إخلاء أجزاء من المدينة، لكننا لا نريد أن نصل إلى هذا القرار".

وكان عمدة كييف قال في وقت سابق، الأربعاء، إن إمدادات الكهرباء في كييف أصبحت أكثر تعقيدًا بعد هجوم روسيا، الثلاثاء، على البنية التحتية الحيوية في المدينة.

وأوضح فيتالي كليتشكو على "تليغرام"، أن "شبكة تزويد الطاقة في كييف مرتبطة بنظام إمداد الطاقة على المستوى الوطني".

وقال: "ضربت روسيا عدة أهداف في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وفي الوقت الحالي، أصبح الإمداد مستقرا لكن الوضع مع نقص الطاقة، لا يزال صعبا".
 
(سي إن إن) 
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