إجتماع اردوغان والأسد... كيف علّق الكرملين؟

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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حالياً أي اتفاقات حول لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد في روسيا، لكن ذلك ممكن من الناحية النظرية.وقال بيسكوف رداً على أسئلة الصحفيين: "من الناحية النظرية يمكن ذلك، لكن لا توجد اتفاقات حول ذلك".واشار أردوغان اليوم، وفي تصريح بعد انتهاء اجتماع الكتلة البرلمانية، الى انه "من الممكن أن ألتقي الأسد، فلا توجد خلافات دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية".