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عربي-دولي
إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 40 ساعة على زلزال إندونيسيا
Lebanon 24
23-11-2022
|
15:56
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أعلن مسؤولو الإنقاذ في إندونيسيا انتشال طفل يبلغ من العمر 6 أعوام من تحت الأنقاض، بعد يومين من زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر بإقليم جاوة الغربي.
وقال رجل إطفاء يدعى أمان ريانتو، شارك في عملية إنقاذ الطفل يدعى أزكا، إنه قد عُثر عليه حيا صباح اليوم الأربعاء، تحت أنقاض منزل في قرية ناجريك بمنطقة سيانجور، بعد مرور نحو 40 ساعة من وقوع الزلزال يوم الاثنين.
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وأوضح ريانتو أن الطفل لا يزال يتنفس، مشيراً إلى أنه تلقى العلاج على الفور.
وقال مسؤولون إن العديد من القتلى في الزلزال الذي ضرب منطقة سيانجور يوم الاثنين، كانوا أطفالا يحضرون دروسا دينية في المساجد بعد المدرسة.
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