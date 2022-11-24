وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الإيراني قضايا دولية وإقليمية

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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح للبلدين.وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.وأكد الشيخ عبد الله خلال الاتصال "حرص الإمارات على تعزيز العمل المشترك والتعاون إقليمياً وعالمياً بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".كما شدد وزير الخارجية الإماراتي على "أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية التي تضمن سيادة الدول، والحفاظ على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".