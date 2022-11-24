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عربي-دولي

بيان للخارجية الأميركي بشأن التصعيد الأخير في سوريا... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 15:00
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أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً بخصوص التصعيد الأخير في شمال سوريا، فيما أكدت أنها تتفهم "مخاوف" تركيا.


وقالت في بيان لها: "تحث الولايات المتحدة على خفض التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا، إذ نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تزعزع الاستقرار هناك وتهدد هدفنا المشترك المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش وتشكل خطرا على المدنيين والأفراد الأميركيين".
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وأضافت: "نتفهم أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة ذات صلة بالإرهاب، ولكننا أعربنا بشكل متكرر عن مخاوفنا الجدية بشأن تأثير التصعيد في سوريا على أهدافنا المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش وكذلك تأثيره على المدنيين عند جانبي الحدود، ونعرب عن خالص التعازي لسقوط مدنيين في كل من سوريا وتركيا".
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