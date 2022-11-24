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بايدن: هناك ما يكفي من داعمي أوكرانيا في الكونغرس

Lebanon 24
24-11-2022 | 16:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يزال هناك عدد كبير ممن يدعمون مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا في الكونغرس الأميركي.

وقال بايدن للصحفيين اليوم، إن "الوقت ليس مناسبا للابتعاد عن أوكرانيا؛ وأثناء الانتخابات الأخيرة كانت لدينا أحاديث كثيرة عما إذا كان الفريق الآخر ينوي مواصلة دعم أوكرانيا".
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وأضاف: "أعتقد كالسابق أن هناك حجما كافيا من الدعم".

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