بايدن: هناك ما يكفي من داعمي أوكرانيا في الكونغرس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يزال هناك عدد كبير ممن يدعمون مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا في الكونغرس الأميركي.

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وقال بايدن للصحفيين اليوم، إن "الوقت ليس مناسبا للابتعاد عن أوكرانيا؛ وأثناء الانتخابات الأخيرة كانت لدينا أحاديث كثيرة عما إذا كان الفريق الآخر ينوي مواصلة دعم أوكرانيا".وأضاف: "أعتقد كالسابق أن هناك حجما كافيا من الدعم".