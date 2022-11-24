شتاء أوروبا صعب... أزمة كبيرة على الأبواب

أكد رئيس وكالة الطاقة العالمية فاتح بيرول ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على التعاطي مع أزمة إمدادات الغاز بفضل الاحتياطيات الكبيرة، على الرغم من توقعات أزمة طاقة في الشتاء المقبل.

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وأشار بيرول، إلى انه "باستثناء الأحداث غير المتوقعة ستمرّ أوروبا خلال هذا الشتاء ببعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتعثر هنا وهناك، نتيجة لجهودها للتخلي عن الغاز الروسي والزيادة الأكبر في تكاليف الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية"، معتبرا ان "الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة من هذا الشتاء".ولفت بيرول إلى حقيقة أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، قد تتوقف بشكل كامل العام المقبل، في حين يبدو أن طلب الصين على الغاز الطبيعي المسال في طريقه إلى الانتعاش مع تعافي اقتصادها من تداعيات جائحة "كوفيد-19".ووفقاً له، في غضون ذلك، تتوقع وكالة الطاقة العالمية أن تكون الطاقة الناتجة عن حرق الغاز في عام 2023، هي الأقل خلال عقدين.وقال: "هذا هو السبب في أن أوروبا بحاجة إلى الاستعداد من اليوم للعام المقبل"، مضيفا أن التضامن بين الدول الأوروبية عامل أساسي.