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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، أنّ متظاهراً لقي مصرعه في أم درمان، إثر إصابته بـ"طلق ناري" من جانب قوات الأمن.وقالت اللجنة في بيان، إنّ "المتظاهر لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري في البطن أطلقته قوات السلطة بأم درمان، وأدى الطلق الناري إلى تهتك بالكبد وإحداث نزيف شديد بالبطن".وأضافت اللجنة: "بهذا يبلغ العدد الكلي للضحايا بعد قرارات 25 أكتوبر، 120 شخصاً".