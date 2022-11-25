ميركل انزلقت وتعرضت لإصابة خطيرة في ركبتها

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ذكرت مجلة "شبيغل" أن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل أصيبت بتمزق في الرباط الصليبي، الصيف الفائت.وكتبت المجلة الألمانية عن هذا الأمر قائلة: "ميركل تجلس على أريكة سوداء، تلقي ساقا على ساق وتتكئ على وسادة حمراء لامعة مزدانة بقلب. في الصيف، أصيبت في ركبتها في سالزبورغ (مدينة في النمسا)، في مطعم زارته مع زوجها".ومضت "شبيغل " في سرد الحادثة بقولها: "تم حجز غرفة خاصة للزوجين المشهورين، (بيت للحمام)، كما تقول عنهما أنغيلا ميركل".وفي وصف لحظة وقوع الحادث، أفيد بأن ميركل "انزلقت على الألواح المبللة وتمزق الرباط الصليبي"، ونُقل عنها تعليقا قالت فيه: "النمساويون دائما متحمسون للغاية حين يتعلق الأمر بالمشاهير، ما يجعل الحادث، دوليا تقريبا".