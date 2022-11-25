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رئيس وزراء ماليزيا الجديد: الأولوية للتعامل مع ارتفاع تكلفة المعيشة

Lebanon 24
25-11-2022 | 03:16
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قال رئيس الوزراء الماليزي المعين حديثاً أنور إبراهيم الجمعة، إن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة.
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وقال إبراهيم، الذي عينه ملك ماليزيا الخميس بعد انتخابات غير حاسمة، إن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد، وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة.

وصرح في مؤتمر صحافي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء: "أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة".
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