اللغة الفرنكوفونية... هل تواجه شبح الاندثار مقابل الإنكليزية؟

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ذكر موقع "الجزيرة" أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف بما سماه تراجعا حقيقيا للغة الفرنسية في بلدان المغرب العربي خلال العقود الماضية لصالح اللغة الإنكليزية التي تتميز وفق تعبيره بسهولة الاستعمال أكثر من لغة موليير.جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في جزيرة جربة التونسية، ووفق رؤية الرئيس ماكرون فإن هذا التراجع يتطلب إعداد مشروع لاستعادة مكانة اللغة الفرنسية في هذه البلدان وتعزيز حضورها على شبكة الإنترنت وفي المنظمات الدولية، من خلال المراهنة على التعليم والثقافة والرياضة، لكونها أمورا قوية رافعة للفرنكوفونية.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء جربة إن الفرنكوفونية رحلة عبر الزمن والقارات، ويجب أن تتبنى مشروعا لاستعادة اللغة الفرنسية. وأوضح أن التحدي الحقيقي للفرنكوفونية هو إعادة لغة موليير إلى طابعها العالمي.وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي قال وزير الثقافة التونسي الأسبق مهدي مبروك إن تراجع اللغة الفرنسية في دول المغرب العربي يعود إلى اتجاه هذه الدول إلى تعريب المناهج الدراسية، والتعدد اللغوي وكسر ازدواجية اللغة التي كان معمول بها في وقت سابق.وأضاف أن اللغة الفرنسية لم تعد لغة تتحمل المصادر كما كانت في السابق، لأن لغات الأبحاث الرسمية في الجامعات الفرنسية باتت إنكليزية، وهذا يعني أن المصادر الإنكليزية موثوق بها ومتعددة وواسعة.في المقابل؛ يرى الأمين العام الإداري للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية داميان سيسيلان أن اللغة الفرنسية لم تتراجع كما يعتقد البعض، بل إن انتشارها مستمر كلغة منطوقة، مع إقراره بتراجعها في مجال النشر والأبحاث في العلوم.أما وزير التربية التشادي السابق الصديق أبو بكر شرومة فيعتقد أنه من المهم إعادة إحياء العلوم المنتشرة باللغة الفرنسية والحفاظ على بقائها كلغة مهمة ورائدة في المنطقة الأفريقية، بعيدا عن الإرث الفرنسي في القارة، مشيرا إلى أن الأعمال الأدبية المنشورة باللغة الفرنسية رائعة وتستحق الاهتمام.