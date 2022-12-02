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وظهر اسم البرازيل كمرشحة أولى لحصد اللقب، بينما انصبت مراهنات الهداف على الفرنسي كيليان مبابي، بعدما كان الإنكليزي هاري كين هو المرشح الأول قبل انطلاق المسابقة.وجاءت توقعات مكاتب المراهنات للمرشحين للفوز بكأس العالم وللاعب الفائز بلقب الهداف على النحو التالي: