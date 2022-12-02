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عربي-دولي

توقعات تحدد مُنتخباً سيفوزُ بـ"كأس العالم 2022".. من هو؟

Lebanon 24
02-12-2022 | 06:00
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تقام حالياً نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر وحتى 18 كانون الأول المقبل، ونشرت وكالة رويترز في تقرير أبرز توقعات مكاتب المراهنات للمنتخب الفائز باللقب واللاعب الفائز بلقب الهداف.

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وظهر اسم البرازيل كمرشحة أولى لحصد اللقب، بينما انصبت مراهنات الهداف على الفرنسي كيليان مبابي، بعدما كان الإنكليزي هاري كين هو المرشح الأول قبل انطلاق المسابقة.

وجاءت توقعات مكاتب المراهنات للمرشحين للفوز بكأس العالم وللاعب الفائز بلقب الهداف على النحو التالي:

وليام هيل
المنتخب الفائز: 1- البرازيل - 2- الأرجنتين - 3- فرنسا  - 4- إنكلترا - 5- إسبانيا

الهداف: 1- كيليان مبابي - 2- ليونيل ميسي - 3- ريتشارليسون - 4- ماركوس راشفورد - 5- كودي جاكبو

بت365
المنتخب الفائز: البرازيل - الأرجنتين - فرنسا - إسبانيا - إنكلترا

الهداف: كيليان مبابي - ليونيل ميسي - ريتشارليسون - ماركوس راشفورد - كودي جاكبو

لادبروكس
المنتخب الفائز: البرازيل - الأرجنتين - فرنسا - إسبانيا - إنكلترا

الهداف: كيليان مبابي - ليونيل ميسي - ريتشارليسون - كودي جاكبو - ماركوس راشفورد.

عربي-دولي

رياضة

كأس العالم2022

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