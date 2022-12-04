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ثوران بركان سيميرو "القاتل" في أندونيسيا.. .. ومخاوف من تسونامي (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2022 | 05:00
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ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.
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وحذرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد (تسونامي) هناك بعد ثوران البركان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
 
ونقلت الهيئة عن الوكالة قولها إن البركان الذي ثار في حوالي الساعة 11:18 صباحا بتوقيت اليابان (02:18 بتوقيت غرينتش) قد يتسبب في حدوث موجات مد تصل إلى مقاطعة أوكيناوا بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش.
وفي وقت لاحق رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من ثوران البركان إلى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحب رمادية في مناطق قريبة.





 وسبق لبركان جبل سيميرو في أن ثار العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 48 شخصا على الأقل.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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