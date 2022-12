بينها مدينة عربية... تعرفوا إلى أجمل 10 مدن في العالم

Advertisement

تصدرت إدنبرة قائمة أفضل مدينة في العالم، وفقاً لاستطلاع Time Out لأكثر من 20000 شخص حول العالم لتحديد أفضل المدن التي يمكن زيارتها، تليها شيكاغو وميديلين وغلاسكو وأمستردام. كانت مدينتان أخريان في أميركا الشمالية أيضاً في قائمة أفضل 20 مدينة، بما في ذلك مونتريال (في المرتبة التاسعة) ونيويورك (في المرتبة 20).وبشكل عام، تم اختيار إدنبرة، اسكتلندا كأفضل مدينة في العالم. وقال مدير المحتوى في Time Out بأميركا الشمالية، ويل غليسون: "احتلت المدينة مرتبة عالية في جميع المجالات، حيث تصدرت الرسم البياني العالمي كأجمل مدينة في العالم وأكثرها قابلية للمشي".كانت هناك بعض التغييرات الكبيرة من قائمة Time Out العام الماضي، عندما كان الخمسة الأوائل هم سان فرانسيسكو وأمستردام ومانشستر وكوبنهاغن ونيويورك.أحد الأسباب التي جعلت سان فرانسيسكو لم تتصدر المراكز العشرين الأولى هذا العام: "يرى 90% أن المدينة باهظة الثمن"، كما يقول غليسون. لكن المدينة لا تزال تتمتع ببعض الأشياء الجيدة. وتمت تسميتها بالمدينة الأكثر تقدماً، حيث قالت نسبة عالية (80%) إن المدينة جميلة، وقال 80% إنها ليست مرهقة.كما شهدت مدينة نيويورك انخفاضاً كبيراً بانخفاض 15 مركزاً عن العام الماضي، عندما تم التصويت عليها في المرتبة الخامسة. وفقاً لغليسون، قال 23% فقط من المشاركين إنها مدينة ودودة، و93% يرونها باهظة الثمن، و61% قالوا إنها ليست مريحة. ولكن كان هناك ما يكفي من الأشياء الجيدة هذا العام لإبقاء مدينة نيويورك في المرتبة العشرين الأولى. فقد تم تصنيفها على أنها المدينة الأولى على القائمة من حيث المرونة، بالإضافة إلى المرتبة الثالثة للفن والثقافة والمتاحف. تم التصويت أيضاً على أنه المكان الأول الذي سيذهب إليه الناس إذا كان بإمكانهم الانتقال إلى أي مدينة أخرى.وكان ترتيب المدن كالتالي:1. ادنبره، اسكتلنداتحتل المدينة مرتبة عالية في جميع المجالات وتحتل المرتبة الأولى كأجمل مدينة في العالم (وفقاً لـ 95% من السكان) وأيضاً أكثر المدن التي يمكن السير فيها سيراً على الأقدام (93%) - مزيج مثالي للزوار الذين يتطلعون إلى استكشاف المعالم التاريخية والهندسة المعمارية والمناظر الخلابة سيراً على الأقدام.2. شيكاغو، الولايات المتحدةسواء كنت ترغب في تجربة تناول الطعام على مستوى عالمي من المطاعم الراقية إلى المطاعم الرائعة المدارة عائلياً، أو الاحتفال حتى الساعة 4 صباحاً في النوادي التاريخية، أو قضاء يوم في الاستمتاع بأشعة الشمس على طول بحيرة ميشيغان، أو مشاهدة الأعمال الفنية الشهيرة أو التجول فقط بين الأحياء المختلفة - كل هذا يضع المدينة على الخريطة للزوار.3. ميدلين، كولومبيا4. غلاسكو، اسكتلندا5. أمستردام، هولندا6. براغ، التشيك7. مراكش، المغرب8. برلين، ألمانيا9. مونتريال، كندا10. كوبينهاغن، الدانماركوجاءت دبي في المركز الـ 40 في القائمة التي ضمت 53 مدينة، وحلت أبوظبي في المرتبة 45، والعاصمة القطرية الدوحة في المركز 53.