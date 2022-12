أولى ملاعب مونديال 2026.. تكلفته تتخطى 1.5 مليار دولار

Advertisement

أهم هذه الأخبار ما جاء في الصحافة الأميركية حول عزم نادي دالاس كاوبويز، الذي يلعب في دوري الرابطة للأميركان فوتبول، ترقية وتطوير ملعبه الشهير AT and T الذي سيكون أحد الملاعب التي تستضيف مباريات مونديال 2026.من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة وحدها 60 مباراة من المونديال الأضخم والأكثر مشاركة في التاريخ بوجود 48 منتخبا لأول مرة منذ انطلاق كأس العالم قبل 92 عاما.تكلفة هذا الملعب بلغت مليار و300 مليون دولار، ولم يكتفِ النادي الأميركي، الذي يلعب في دوري المؤتمر "NFC East" بذلك بل يخطط لعمليات تطوير بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار، لتكون تكلفة الملعب حوالي مليار و600 ألف دولار.مالك النادي هو الملياردير الأميركي "جيري جونز"، الذي تبلغ ثروته الصافية 13 مليار و800 مليون دولار حسب فوربس، كان قد تم وصفه من قبل مجلة " Financial World" عام 1995 بأنه "صاحب أكبر مؤسسة رياضية ذات قيمة مادية في العالم".الكاتب الأميركي "ماركوس موشر" مدير تحرير موقع RAIDERS WHIRE المتخصص في تغطية أخبار دالاس كاوبويز، صرح لـ" اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن عمليات التطوير التي ستحدث في هذا الملعب ستكون بكل تأكيد من أجل بطولة كأس العالم لكرة القدم في المقام الأول، مضيفا أن جيري جونز هو بالتأكيد من سيقود هذه العمليات وهو يعرف كيف يدير هذه الأمور بنجاح كبير.وكان جونز قد استحوذ على دالاس كاوبويز عام 1989 بالإضافة إلى امتلاكه لملعبهم في تكساس بمبلغ 140 مليون دولار آنذاك.ويعتزم جونز تطوير الملعب قبل استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في الملعب ومحيطه الذي تم افتتاحه عام 2009.ويتسع الملعب رسميا لحوالي 80 ألف مشجع، وسيعمل جونز على توسيع السعة لاستضافة 100 ألف مشجع في مونديال 2026 علما أن آخر مباراة في الأميركان فوتبول على ذات الملعب حضرها 93 ألف 843 مشجع.ويجيب "مايك ليسايل" المذيع الرياضي في منصة "Wffa in Dallas" في تصريح لـ" اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن تطوير الملعب بكل تأكيد من أهم أهدافه التمهيد لاستضافة مباريات كأس العالم ٢٠٢٦.وأضاف ليسايل، الذي يعمل أيضا معلقا صوتيا لفرايدي نايت فوتبول، أن عمليات التطوير للاستاد تأتي كذلك من أجل الحفاظ على الملعب ووضعه على قدم المساواة مع الملاعب الفاخرة الجديدة الأخرى، حيث يتنافس على استضافة Super Bowls وغيرها من الأحداث الكبيرة.ويسعى الملياردير الأميركي صاحب الثمانين عاما إلى استغلال فرصة استضافة قمة السوبر بولز وهي أكبر المناسبات ضمن بطولة الأميركان فوتبول من حيث الإيرادات المالية، وكان نفس الملعب استضاف نسخة سوبر بولز عام 2011، كما سيشارك رعاة فريق دالاس كاوبويز في عمليات تطوير الملعب نظير منحهم بعض الحملات الإعلانية داخل الملعب.ويطالب مالك النادي بقية الفرق الـ 31 في رابطة الأميركان فوتبول التي ستلعب على هذا الملعب بالموافقة على عدم الحصول على ما يُعرف بإيرادات البوابة المشتركة للبطولة وهي طريقة معروفة في هذه البطولة من شأنها استخدام تلك الإيرادات المالية في تطوير الملعب ومرافق النادي بشكل عام.وفي تصريح خاص لـ" اقتصاد سكاي نيوز عربية"، قال "مارك لان" مدير التحرير والمذيع في منصة The Texans Wire أن مالك نادي دالاس كاوبويز أكد على أن ستاد AT&T STADIUM سيلعب دورا بارزا في كأس العالم القادمة، مضيفا أنه يتطلع لاستضافة أبرز المباريات في البطولة، وأشار في الوقت ذاته إلى رغبته وسعيه نحو استضافة ملعبه لنهائي كأس العالم 2026 حيث سيبذل هو وكل من معه كل الجهود الممكنة لتحقيق الأهداف التي تجعل من هذا الاستاد الأفضل في كل شيء.واختتم "ماك لان" تصريحاته بأن جونز لم يتلق تأكيد حتى الآن على استضافة ملعبه لنهائي مونديال 2026، مضيفا أن مالك النادي قالها بكل وضوح: "نريد أن يكون لدينا أعظم كأس عالم، وسنسير عبر تكساس لإنجاز ذلك".