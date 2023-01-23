Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: التصريحات الأميركية حول "فاغنر" لا تهم روسيا

Lebanon 24
23-01-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1031398-638100774153539427.jpg
Doc-P-1031398-638100774153539427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن التصريحات الأميركية بشأن الاعتراف بمجموعة "فاغنر" كمنظمة إجرامية لا تحمل أي أهمية بالنسبة لروسيا أو للمجموعة نفسها.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قد صرح في وقت سابق، في إفادة صحفية له، بأن واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر"، وأن وزارة الخزانة ستعترف بها بوصفها "منظمة إجرامية دولية".
Advertisement

وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قد سأل جون كيربي في رسالة مفتوحة عن الجريمة التي ارتكبتها هذه المجموعة، وكتب في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "لدي سؤال لك، هل يمكنك تسمية الجريمة التي ارتكبتها مجموعة (فاغنر)؟".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2023-01-23
12:00 | 2023-01-23
12:00 | 2023-01-23
11:30 | 2023-01-23
11:00 | 2023-01-23
10:30 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website