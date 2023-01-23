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عربي-دولي
الكرملين: التصريحات الأميركية حول "فاغنر" لا تهم روسيا
Lebanon 24
23-01-2023
|
09:00
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن التصريحات الأميركية بشأن الاعتراف بمجموعة "فاغنر" كمنظمة إجرامية لا تحمل أي أهمية بالنسبة لروسيا أو للمجموعة نفسها.
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قد صرح في وقت سابق، في إفادة صحفية له، بأن واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر"، وأن وزارة الخزانة ستعترف بها بوصفها "منظمة إجرامية دولية".
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وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قد سأل جون كيربي في رسالة مفتوحة عن الجريمة التي ارتكبتها هذه المجموعة، وكتب في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "لدي سؤال لك، هل يمكنك تسمية الجريمة التي ارتكبتها مجموعة (فاغنر)؟".
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