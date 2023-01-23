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عربي-دولي

أردوغان: لا تنتظر السويد منا أن نتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمامها للناتو

Lebanon 24
23-01-2023 | 15:00
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أكد الرئيس لتركي رجب طيب أردوغان أنه على السويد ألا تنتظر بعد الآن من أنقرة أن تتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمام السويد لحلف "الناتو"، على خلفية إحراق القرآن الكريم بستوكهولم.
 
وعلى خلفية حادثة إحراق المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، قال أردوغان: "لا تنتظر السويد بعد الآن منا، أن نتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمام السويد لحلف الناتو".
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وأضاف: "تريدون دعم المنظمات الإرهابية، وتدعمون من يعادون الإسلام، وتريدون منا أن ندعم انضمامكم للناتو.. هذا الأمر لن يكون إطلاقا".

وأردف الرئيس التركي: "نقول بوضوح..لا تنتظر السويد بعد الآن أي دعم منا لانضمامها لحلف الناتو..نقول بوضوح إنه لا يحق لأحد أن يهين القيم المقدسة لنا". (روسيا اليوم) 
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