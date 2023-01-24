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عربي-دولي

جماعة إرهابية حاولت اختطاف وزير الصحة وقتل حراسه.. ماذا يجري في المانيا؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 00:00
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كشف الادعاء الألماني، اليوم الثلاثاء، أن جماعة إرهابية حاولت اختطاف وزير الصحة وقتل حراسه.

 

واتهم الادعاء الألماني "5 من المشتبه بانتمائهم لجماعة إرهابية بجريمة الخيانة العظمى".

 

وفي كانون الول الماضي، نفذ آلاف من رجال الشرطة الألمانية سلسلة مداهمات في أنحاء البلاد لاعتقال متطرفين يمينيين من حركة "رايخسبرغر" (مواطني الرايخ)، سعوا للإطاحة بالحكومة من خلال انقلاب مسلح.

 

وترفض حركة "رايخسبرغر" دستور ألمانيا ما بعد الحرب وتدعو للإطاحة بالحكومة. وتضم الحركة أفراداً من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.

 

ويعتقد أعضاء الحركة أيضاً أن ألمانيا تحكمها ما يسمى "الدولة العميقة".

 

وقد ازدادت الحركة تطرفاً في السنوات الأخيرة واعتبرت خطراً أمنياً متزايداً. ويُعتقد أن جنوداً سابقين هم من بين أعضاء المجموعة الإرهابية التي تشكلت حديثاً، ولذا تم تفتيش ثكنة عسكرية اليوم في إطار الحملة على الحركة.

 

وشكّل المعتقلون العام الماضي "منظمة إرهابية بهدف قلب نظام الدولة الحالي في ألمانيا، واستبداله بنظام خاص بهم، والذي كان بالفعل في طور التأسيس"، بحسب ما قاله المدعون العامون في ألمانيا. وكان المشتبه بهم على علم بأن هدفهم لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل العسكرية وبالقوة. (العربية)

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