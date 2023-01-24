بالأرقام.. ماذا كُشف عن الدبابة الألمانية "ليوبارد" المطلوبة من أوكرانيا؟

كشف سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أنه تم تصدير حوالى 1900 دبابة "ليوبارد 2" من ألمانيا منذ عام 1992، بما في ذلك تلك التي تم تجديدها.

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كذلك، فقد باعت ألمانيا عدداً كبيراً بشكل خاص من الدبابات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن أخيراً صُدّر عدد قليل فقط منها إلى الخارج.



وبرزت "ليوبارد 2" أخيراً، وسط خلافات في ألمانيا على تزويد أوكرانيا بها في مواجهة الغزو الروسي. وفعلياً، تعتبر دبابة ليوبارد الخيار المثالي بالنسبة لأوكرانيا كونها الأكثر استخداما وانتشاراً بين الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، حيث يوجد منها حالياً أكثر من 2300 دبابة من مختلف الطرازات قيد الإستخدام لدى جيوش هذه الدول ويمكن بسهولة نقلها براً إلى أوكرانيا.



وتستخدم هذه الدبابة ذخائر حلف شمال الأطلسي - الناتو، ويمكن الحصول على هذه الذخائر بكميات مناسبة من أي من دول الحلف إضافة إلى امتلاك هذه الدول لكميات كبيرة من هذه الذخائر.



وفي ما يلي قائمة تظهر صادرات الدبابة الألمانية "ليوبارد 2" من العام 2022 ولغاية 2021:



1- عام 2002: تم تصدير 41 دبابة



2- عام 2003: تم تصدير 221 دبابة



3- عام 2004: تم تصدير 28 دبابة



4- عام 2005: تم تصدير 63 دبابة



5- عام 2006: تم تصدير 145 دبابة



6- عام 2007: تم تصدير 337 دبابة



7- عام 2008: تم تصدير 195 دبابة



8- عام 2009: تم تصدير 118 دبابة



9- عام 2010: تم تصدير 93 دبابة



10- عام 2011: تم تصدير 93 دبابة



11- عام 2012: تم تصدير 10 دبابات



12- عام 2013: تم تصدير 3 دبابات



13- عام 2014: تم تصدير 121 دبابة



14- عام 2015: تم تصدير 52 دبابة



15- عام 2016: تم تصدير 81 دبابة



16- عام 2017: تم تصدير 51 دبابة



17- عام 2018: تم تصدير 20 دبابة



18- عام 2019: تم تصدير 4 دبابات



19- عام 2020: تم تصدير 3 دبابات



20- عام 2021: تم تصدير 1 دبابة فقط.