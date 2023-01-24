14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
قتلت 300 طفل... تحذير من أدوية سعال تحتوي على مواد سامة!
Lebanon 24
24-01-2023
|
06:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لحماية الأطفال من أدوية سعال سامة، تسببت في وفاة المئات في ثلاث دول العام الماضي.
فقد أعلنت المنظمة في بيان، أن أكثر من 300 طفل معظمهم دون سن الخامسة، قد توفوا في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان، عام 2022 بسبب مشاكل في الكلى ناتجة عن استعمال أدوية تحتوى على مواد سامة.
Advertisement
وأشارت إلى أن دواء السعال المتاح دون وصفة طبية يحتوي على مستويات عالية من ثنائي إيثيلين غلايكول وإيثيلين غلايكول، وهي مواد اعتبرتها المنظمة كيميائية سامة يمكن أن تكون قاتلة، حتى لو تم تناولها بكميات صغيرة، ولا ينبغي أبدا استعمالها في العلاجات، وفق البيان.
كما كشفت إضافة إلى الدول المذكورة، عن أن هذه الأدوية قد تكون معروضة للبيع أيضا في الفلبين، وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا، داعية الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الوفيات.
وأضافت أنه وبما أن هذه ليست حوادث معزولة، فإنها تدعو مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في سلسلة التوريد الطبية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة. (العربية)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
Lebanon 24
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
14:21 | 2023-01-23
23/01/2023 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان عن دولار "صيرفة".. إليكم ما أعلنه عن السعر
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان عن دولار "صيرفة".. إليكم ما أعلنه عن السعر
12:11 | 2023-01-23
23/01/2023 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه
Lebanon 24
بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه
15:21 | 2023-01-23
23/01/2023 03:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
04:30 | 2023-01-24
24/01/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة
07:35 | 2023-01-24
24/01/2023 07:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:15 | 2023-01-24
جونسون: على أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو" من أجل السلام طويل الأمد
10:00 | 2023-01-24
بالأرقام.. ماذا كُشف عن الدبابة الألمانية "ليوبارد" المطلوبة من أوكرانيا؟
09:30 | 2023-01-24
رئيسي لدى استقباله وزير الدفاع السوري: ايران هي الصديقة الحقيقية لسوريا
09:00 | 2023-01-24
"اعتراف".. متى ستعوّض ألمانيا العجز عن تعويض الغاز الروسي؟
08:30 | 2023-01-24
خبراء يدقون جرس الإنذار.. تحذير صادم بشأن أعداد الفيلة في العالم!
08:00 | 2023-01-24
المخاوف النووية مستمرة... هل تدق "ساعة القيامة"؟
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
24/01/2023 17:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
24/01/2023 17:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
24/01/2023 17:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact