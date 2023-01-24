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صحة

قتلت 300 طفل... تحذير من أدوية سعال تحتوي على مواد سامة!

Lebanon 24
24-01-2023 | 06:53
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دعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لحماية الأطفال من أدوية سعال سامة، تسببت في وفاة المئات في ثلاث دول العام الماضي.

فقد أعلنت المنظمة في بيان، أن أكثر من 300 طفل معظمهم دون سن الخامسة، قد توفوا في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان، عام 2022 بسبب مشاكل في الكلى ناتجة عن استعمال أدوية تحتوى على مواد سامة.
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وأشارت إلى أن دواء السعال المتاح دون وصفة طبية يحتوي على مستويات عالية من ثنائي إيثيلين غلايكول وإيثيلين غلايكول، وهي مواد اعتبرتها المنظمة كيميائية سامة يمكن أن تكون قاتلة، حتى لو تم تناولها بكميات صغيرة، ولا ينبغي أبدا استعمالها في العلاجات، وفق البيان.

كما كشفت إضافة إلى الدول المذكورة، عن أن هذه الأدوية قد تكون معروضة للبيع أيضا في الفلبين، وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا، داعية الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الوفيات.

وأضافت أنه وبما أن هذه ليست حوادث معزولة، فإنها تدعو مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في سلسلة التوريد الطبية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة. (العربية)

 

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