14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكشف عن البيانات الأولية وأسباب تحطم المروحية الأوكرانية قرب كييف
Lebanon 24
24-01-2023
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير البيانات الأولية إلى أن السبب في تحطم المروحية الأوكرانية في منطقة بروفاري بالقرب من كييف كان خطأ من الطيار، وفقا لما نشرته صحيفة "سترانا" الأوكرانية.
وتابع الموقع فيما نشره اليوم الثلاثاء، بحسب أحد محاوري الموقع، الذين أفادوا بأن الطيار "كان يطير على ارتفاع منخفض للغاية في ظروف الرؤية المحدودة، لوجود ضباب كثيف في ذلك اليوم، ولاحظ أحد المباني الشاهقة بعد فوات الأوان" حيث تابع المصدر بأن الطيار اختار هذا الطريق بسبب مخاوف من ضربات صاروخية من بيلاروس.
Advertisement
وتابع المصدر أنه في تلك اللحظة نجح التشويش الإلكتروني وقام بالتأثير على الملاحة، لهذا قرر الطيار الطيران عبر منطقة بروفاري، و"كان هناك ضباب، وليس هناك ضوء، وبناء عليه تم إطفاء الأضواء الحمراء للمباني الشاهقة. وفي لحظة حرجة، كانت الطائرة قريبة جدا بالفعل، رأى الطيار المنزل ولم يعد لديه خيارات لمنع الكارثة، التف بالطائرة فجأة فسقطت المروحية بالقرب من روضة الأطفال".
وكانت مروحية تابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قد سقطت في 18 كانون الثاني الجاري بالقرب من روضة أطفال في بروفاري بمنطقة كييف، وكان على متنها 9 أشخاص لقوا جميعهم مصرعهم، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين، وسكرتير الدولة بالوزارة يوري لوبكوفيتش، وبحسب خدمة الطوارئ الحكومية، فقد لقي في الحادث 14 شخصا مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب 25 شخصا بينهم 11 طفلا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
Lebanon 24
يوم الأربعاء.. ماذا سيشهد مصرف لبنان؟
14:21 | 2023-01-23
23/01/2023 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه
Lebanon 24
بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه
15:21 | 2023-01-23
23/01/2023 03:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
Lebanon 24
"صيرفة" تتهاوى أمام دولار السوق الموازية.. والعين على مصرف لبنان
04:30 | 2023-01-24
24/01/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ عن الكهرباء... هذا ما سيجري صباح الغدّ
Lebanon 24
خبر سارّ عن الكهرباء... هذا ما سيجري صباح الغدّ
07:50 | 2023-01-24
24/01/2023 07:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة
07:35 | 2023-01-24
24/01/2023 07:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2023-01-24
"هيومن رايتس": إجراءات الدخول إلى الضفة التي فرضتها إسرائيل تفاقم عزلة الفلسطينيين
13:00 | 2023-01-24
مركبات أميركية تنزل إلى أرض معارك أوكرانيا.. كيف ستواجه موسكو "سترايكر"؟
12:30 | 2023-01-24
أميركا تُسجّل أعلى معدل لعمليات إطلاق النار الجماعي!
12:29 | 2023-01-24
تعويضها يحتاج سنوات.. سخاء الأسلحة الأميركي مع أوكرانيا يضرب المخزونات بشدة
12:00 | 2023-01-24
استطلاع لخبراء يكشف.. ماذا ستشهد اقتصادات دول الخليج عام 2023؟
11:00 | 2023-01-24
أوكرانيا قد تتعرض لهزيمة "نكراء"... على ماذا يُراهن بوتين؟
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
24/01/2023 20:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
24/01/2023 20:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
24/01/2023 20:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact