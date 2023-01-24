الكشف عن البيانات الأولية وأسباب تحطم المروحية الأوكرانية قرب كييف

Advertisement

تشير البيانات الأولية إلى أن السبب في تحطم المروحية الأوكرانية في منطقة بروفاري بالقرب من كييف كان خطأ من الطيار، وفقا لما نشرته صحيفة "سترانا" الأوكرانية.وتابع الموقع فيما نشره اليوم الثلاثاء، بحسب أحد محاوري الموقع، الذين أفادوا بأن الطيار "كان يطير على ارتفاع منخفض للغاية في ظروف الرؤية المحدودة، لوجود ضباب كثيف في ذلك اليوم، ولاحظ أحد المباني الشاهقة بعد فوات الأوان" حيث تابع المصدر بأن الطيار اختار هذا الطريق بسبب مخاوف من ضربات صاروخية من بيلاروس.وتابع المصدر أنه في تلك اللحظة نجح التشويش الإلكتروني وقام بالتأثير على الملاحة، لهذا قرر الطيار الطيران عبر منطقة بروفاري، و"كان هناك ضباب، وليس هناك ضوء، وبناء عليه تم إطفاء الأضواء الحمراء للمباني الشاهقة. وفي لحظة حرجة، كانت الطائرة قريبة جدا بالفعل، رأى الطيار المنزل ولم يعد لديه خيارات لمنع الكارثة، التف بالطائرة فجأة فسقطت المروحية بالقرب من روضة الأطفال".وكانت مروحية تابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قد سقطت في 18 كانون الثاني الجاري بالقرب من روضة أطفال في بروفاري بمنطقة كييف، وكان على متنها 9 أشخاص لقوا جميعهم مصرعهم، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين، وسكرتير الدولة بالوزارة يوري لوبكوفيتش، وبحسب خدمة الطوارئ الحكومية، فقد لقي في الحادث 14 شخصا مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب 25 شخصا بينهم 11 طفلا. (روسيا اليوم)