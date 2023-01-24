بالصور والفيديو... الثلوج تُغطّي الصحراء في بلدٍ عربيٍّ!

في ظاهرة جوية نادرة، شهدت ولاية بشار الجزائرية، صباح اليوم الثلاثاء، تساقطا كثيفا للثلوج، خاصة في منطقة بني ونيف، حيث كانت آخر مرة تساقطت بها الثلوج سنة 2012.



وغطت الثلوج الكثبان الرملية والشوارع في مشهد طبيعي نادر في هذه المنطقة الصحراوية، بعد موجة البرد التي اجتاحت الولاية.

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واكتست رمال الصحراء حلة بيضاء، فيما انخفضت الحرارة إلى 6 درجات مئوية خلال النهار وأقل من صفر أثناء الليل.



وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات، خاصة بشار، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، النعامة والبيض. (روسيا اليوم)

ولاية بشار 🇩🇿 الصحراوية اليوم..،🌨️❄️ ماشاء الله تبارك الرحمن. pic.twitter.com/fQnB6sWEwQ — 🇩🇿 أبو البرآء الأندلسي 🇸🇦 (@Zaki_0800) January 24, 2023

الثلوج تكسو الرمال للذهبية لصحراء الجزائر الشاسعة..

سبحان الله الخالق المبدع المصور .. pic.twitter.com/UZH78v9Bei — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 23, 2023