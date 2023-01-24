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عربي-دولي

بالصور والفيديو... الثلوج تُغطّي الصحراء في بلدٍ عربيٍّ!

Lebanon 24
24-01-2023 | 13:30
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في ظاهرة جوية نادرة، شهدت ولاية بشار الجزائرية، صباح اليوم الثلاثاء، تساقطا كثيفا للثلوج، خاصة في منطقة بني ونيف، حيث كانت آخر مرة تساقطت بها الثلوج سنة 2012.

وغطت الثلوج الكثبان الرملية والشوارع في مشهد طبيعي نادر في هذه المنطقة الصحراوية، بعد موجة البرد التي اجتاحت الولاية.
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واكتست رمال الصحراء حلة بيضاء، فيما انخفضت الحرارة إلى 6 درجات مئوية خلال النهار وأقل من صفر أثناء الليل.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات، خاصة بشار، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، النعامة والبيض. (روسيا اليوم)
 
 
 
 

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