فنلندا تدرس الانضمام للناتو بدون السويد

رأى وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم، أن على بلاده أن تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي الناتو بدون السويد، في أول موقف من نوعه غداة استبعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إعطاء الضوء الأخضر لترشيح استوكهولم بعدما سمحت بتنظيم تظاهرة مناهضة لأنقرة تخللها حرق متطرف سويدي دنماركي للمصحف الشريف.

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أكد وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، أن بلاده أوفت بالتزاماتها تجاه أنقرة بموجب اتفاق ثلاثي جرى توقيعه العام الماضي لتمهيد الطريق نحو انضمام استوكهولم للحلف، أملاً أن تصبح بلاده عضواً في الحلف قريباً.







