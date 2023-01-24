هيبكينز يتولّى رسمياً رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفاً لجاسيندا أرديرن

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تولي كريس هيبكينز رسميا اليوم الأربعاء منصب رئيس وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أرديرن التي فاجأت النيوزيلنديين الأسبوع الماضي بإعلان استقالتها.وأدى هيبكينز، البالغ 44 عاما، اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينغتون.وقال هيبكنز بعد توليه منصبه: "هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي"، مضيفاً: "أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة".وأحدثت استقالة أرديرن صدمة في نيوزيلندا بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.وخلال ولايتها، واجهت أرديرن جائحة كوفيد-19 وثورانا بركانيا فتاكا وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض في 2019 على قتل 51 مصلّيا مسلما في مسجدين في كرايستشيرش.وكان آخر ظهور علني لها رئيسة للوزراء عند خروجها من البرلمان الأربعاء وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها.