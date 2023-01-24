Advertisement

عربي-دولي

هيبكينز يتولّى رسمياً رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفاً لجاسيندا أرديرن

Lebanon 24
24-01-2023 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1031912-638102102026532688.jpg
Doc-P-1031912-638102102026532688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تولي كريس هيبكينز رسميا اليوم الأربعاء منصب رئيس وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أرديرن التي فاجأت النيوزيلنديين الأسبوع الماضي بإعلان استقالتها.
وأدى هيبكينز، البالغ 44 عاما، اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينغتون.
Advertisement
وقال هيبكنز بعد توليه منصبه: "هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي"، مضيفاً: "أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة".
وأحدثت استقالة أرديرن صدمة في نيوزيلندا بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.
وخلال ولايتها، واجهت أرديرن جائحة كوفيد-19 وثورانا بركانيا فتاكا وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض في 2019 على قتل 51 مصلّيا مسلما في مسجدين في كرايستشيرش.
وكان آخر ظهور علني لها رئيسة للوزراء عند خروجها من البرلمان الأربعاء وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-01-24
19:00 | 2023-01-24
18:30 | 2023-01-24
18:00 | 2023-01-24
16:59 | 2023-01-24
16:30 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website