مطار برلين يُلغي الرحلات الجوية وسط إضراب لزيادة الأجور

ألغى مطار برلين الدولي جميع رحلاته، والمقدرة بنحو 300 عملية إقلاع وهبوط، ما يؤثر على حوالي 35 ألف مسافر، وذلك في ظل إضراب نظمه اتحاد العمال "فيردي"، بحسب بيان صادر عن المطار.



ويطالب اتحاد العمال بزيادة قدرها 500 يورو شهرياً (543 دولاراً) لموظفي الخدمات الأرضية على مدى 12 شهراً، بالإضافة إلى مكافآت أعلى لأفراد الأمن الجوي الذين يعملون في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

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