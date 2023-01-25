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عربي-دولي
روسيا: موقف جنوب إفريقيا من موسكو "تاريخي"
Lebanon 24
25-01-2023
|
04:30
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن موقف جنوب إفريقيا من موسكو "تاريخي"، معتبرة أنه "يدل على فشل محاولات الغرب لتقسيم العالم"، حسبما نقلت إذاعة "سبوتنيك" الروسية.
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وأضافت زاخاروفا: "رأينا بوضوح على مدار العام الماضي كيف غيّر الناس مواقفهم، هذا ليس مجرد موقف مبدئي لرفض الضغط الذي يمارسه الغرب بلا خجل على القارة الإفريقية. هذه نظرة عميقة مع معرفة الحقائق التاريخية لكل ما يحدث في العالم".
وخطت جنوب إفريقيا التي تعرضت للانتقاد بسبب موقفها "المحايد" الرافض لإدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، عتبة جديدة، الاثنين، بإعلان وزيرة خارجيتها أن بلادها "صديقة" لروسيا، وذلك عقب اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في بريتوريا.
وأعلنت جنوب إفريقيا، الخميس، أنها ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة مع روسيا والصين الشهر المقبل تستمر 10 أيام.
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