Advertisement

عربي-دولي

وزارة الدفاع الروسية: الفرقاطة جورشكوف تختبر قدراتها في الأطلسي

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1031987-638102360973923983.jpeg
Doc-P-1031987-638102360973923983.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الفرقاطة الأميرال جورشكوف اختبرت قدراتها الهجومية في المحيط الأطلسي.

وأضافت، في بيان، أن الفرقاطة أجرت اختباراً على صواريخ "زيركون" الأسرع من الصوت، والتي يصل مداها إلى 900 كيلومتر، باستخدام المحاكاة بالكمبيوتر.
Advertisement

ولم يذكر البيان ما إذا كانت الفرقاطة قد أطلقت صواريخ من عدمه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-01-25
09:00 | 2023-01-25
08:30 | 2023-01-25
08:00 | 2023-01-25
07:30 | 2023-01-25
07:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website