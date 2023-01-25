وزارة الدفاع الروسية: الفرقاطة جورشكوف تختبر قدراتها في الأطلسي

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الفرقاطة الأميرال جورشكوف اختبرت قدراتها الهجومية في المحيط الأطلسي.وأضافت، في بيان، أن الفرقاطة أجرت اختباراً على صواريخ "زيركون" الأسرع من الصوت، والتي يصل مداها إلى 900 كيلومتر، باستخدام المحاكاة بالكمبيوتر.ولم يذكر البيان ما إذا كانت الفرقاطة قد أطلقت صواريخ من عدمه.