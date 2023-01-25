Advertisement

عربي-دولي

وحدات مجموعة "فاغنر" تتقدم في باخموت.. هذه آخر التفاصيل

Lebanon 24
25-01-2023 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1032029-638102442068849328.jpg
Doc-P-1032029-638102442068849328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك ان المعارك تدور الآن في أحياء داخل مدينة باخموت، كانت تخضع لسيطرة أوكرانية.

 

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، الموالية لروسيا، دينيس بوشيلين، في تصريحات للصحفيين، إن "وحدات فاغنر تتقدم في باخموت حيث يدور القتال في كل من الضواحي وفي الأحياء التي سيطر عليها العدو مؤخرا".

 

وتقع باخموت، أو أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في إقليم الدونباس.

 

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا، الإثنين الماضي، السيطرة على قريتي كراسنوبوليفكا ودفوريتشي اللتان تقعان بالقرب من سوليدار.

 

وذكرت هيئة الأركان في دونيتسك على تلغرام أنه "في 23 كانون الثاني2023، سيطرت القوات المسلحة الروسية على كراسنوبوليفكا ودفوريتشي"، البلدتين الواقعتين في المنطقة التي تشكل معقل الانفصاليين الموالين لروسيا.

 

والبلدتان قريبتان من باخموت، مركز القتال بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أشهر في شرق أوكرانيا. (سكاي نيوز)

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-01-25
09:00 | 2023-01-25
08:30 | 2023-01-25
08:00 | 2023-01-25
07:30 | 2023-01-25
07:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website