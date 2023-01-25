وحدات مجموعة "فاغنر" تتقدم في باخموت.. هذه آخر التفاصيل

أعلنت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك ان المعارك تدور الآن في أحياء داخل مدينة باخموت، كانت تخضع لسيطرة أوكرانية.

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، الموالية لروسيا، دينيس بوشيلين، في تصريحات للصحفيين، إن "وحدات فاغنر تتقدم في باخموت حيث يدور القتال في كل من الضواحي وفي الأحياء التي سيطر عليها العدو مؤخرا".

وتقع باخموت، أو أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في إقليم الدونباس.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا، الإثنين الماضي، السيطرة على قريتي كراسنوبوليفكا ودفوريتشي اللتان تقعان بالقرب من سوليدار.

وذكرت هيئة الأركان في دونيتسك على تلغرام أنه "في 23 كانون الثاني2023، سيطرت القوات المسلحة الروسية على كراسنوبوليفكا ودفوريتشي"، البلدتين الواقعتين في المنطقة التي تشكل معقل الانفصاليين الموالين لروسيا.

والبلدتان قريبتان من باخموت، مركز القتال بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أشهر في شرق أوكرانيا. (سكاي نيوز)