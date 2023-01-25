10 قيود تمنع الصين من مهاجمة تايوان في المستقبل القريب!

كتبت "الجزيرة": نشر موقع "ذا ديبلومات" (The Diplomat) الأميركي تقريرا تحدث فيه عن الأسباب التي تمنع الصين من غزو تايوان في المستقبل القريب.



ولفت إلى أنه لا يمكن إنكار أن توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين كان جزءا لا يتجزأ من هدف الرئيس الصيني شي جين بينغ المتمثل في "النهضة العظيمة للأمة الصينية". ومع ذلك، يؤكد بعض العلماء أن بكين ليس لديها نية لفرض الوحدة الآن أو في أي وقت قريب.

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وكان شي (الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني) قد أكد بمؤتمر الحزب العشرين في تشرين الأول 2022 أن بكين "لن تتخلى عن استخدام القوة" لتوحيد تايوان" مع جمهورية الصين الشعبية.



وورد في تقرير الموقع الأميركي الذي كتبه هيمانت أدلاخا أستاذ اللغة الصينية بجامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي، أن الصين ستختار بدلا من ذلك ممارسة الضغط على تايوان باستخدام مجموعة من الأساليب لتشجيع التوحيد، وقد تطلق المزيد من السياسات التفضيلية، حسبما ذكر البروفيسور دينغ يووين عضو مجلس إدارة مركز الإصلاح والتنمية الصيني.



وأضاف دينغ أن بكين ستحاول الشروع في مناقشة إطار "دولة واحدة ونظامان" مع الأحزاب الحاكمة والمعارضة في تايوان.



قيود وأضاف دينغ أن بكين ستحاول الشروع في مناقشة إطار "دولة واحدة ونظامان" مع الأحزاب الحاكمة والمعارضة في تايوان.