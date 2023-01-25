Advertisement

عربي-دولي

إستونيا تعوض ما فقدته من أسلحة أرسلها لأوكرانيا

Lebanon 24
25-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1032140-638102657618131070.jpg
Doc-P-1032140-638102657618131070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس أن بلادها عوضت عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، موضحة أن ما يتم نقله إلى كييف يستبدل عنه بالفعل أو أنه هو في طور التعويض.

وأوضحت كالاس متحدثة إلى أعضاء البرلمان الأربعاء "على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي هيمارز في طريقها إلينا أو أنها قد وصلت بالفعل. ولدينا مدافع هاوتزر ذاتية الدفع (تم شراؤها من كوريا الجنوبية)، هذه بدلا من مدافع الهاوتزر التي سلمناها إلى أوكرانيا. في الواقع، كنا نخطط لاستبدالها في جميع الأحوال، لأن الذخيرة الخاصة بها نفدت. وفي المحصلة قدراتنا الدفاعية تعززت بدل أن تتراجع".
Advertisement

وأشارت رئيسة الوزراء أيضا إلى أن أستونيا اشترت ذخيرة خلال العام الماضي، أكثر مما بحوزتها على مدى الـ 30 عاما الماضية، وبحلول عام 2025 ستتلقى المزيد من الذخيرة بقيمة 900 مليون يورو

وكانت إستونيا قد زودت أوكرانيا في وقت سابق، بأنظمة جافلين المضادة للدبابات ومدافع هاوتزر وقاذفات قنابل مضادة للدبابات ومدافع هاون، ومركبات، ومعدات اتصال. كما أنها بالتعاون مع ألمانيا، زودت أوكرانيا بمستشفيين ميدانيين وأدوية بقيمة 15 مليون يورو. (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-01-25
13:00 | 2023-01-25
12:30 | 2023-01-25
12:00 | 2023-01-25
11:30 | 2023-01-25
10:30 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website