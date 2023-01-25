5 دول غربية تؤكد استمرار دعمها لكييف عسكريا في إطار أوروأطلسي

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتس اتفق، عبر الهاتف، مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا على مواصلة دعم كييف عسكريا في إطار تنسيق أوروأطلسي وثيق.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت للصحفيين، اليوم الأربعاء أن شولتس أجرى محادثات هاتفية بعد ظهر الأربعاء مع كل من الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الإيطالي جورج ميلوني.

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ولفت هيبستريت إلى أن محور المحادثات، كان الوضع الأمني في أوكرانيا.



وأضاف: "وافق رؤساء الدول والحكومات الخمسة على مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا في إطار تنسيق أوروأطلسي وثيق".



واليوم، كشفت مصادر أميركية، أن الولايات المتحدة تخطط هذا الأسبوع، للإعلان عن نقل حوالي 30 دبابة من طراز "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا.



وفي السياق ذاته، ذكر بيان لمجلس الوزراء الألماني أنه تمت الموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، والسماح بإرسال "ليوبارد" من دول ثالثة إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم)