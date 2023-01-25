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عربي-دولي

نتنياهو يمنح 3 ضمانات لعبد الله الثاني

Lebanon 24
25-01-2023 | 17:30
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علمت "الجريدة" الكويتية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح خلال زيارته إلى عمّان، حيث التقى الملك عبدالله الثاني، ثلاث ضمانات تتعلق بالأوضاع في الحرم القدسي والعلاقة مع الفلسطينيين.
وبحسب مصدر مطلع، تعهد نتنياهو بأنه لن يسمح للوزير المتشدد ايتمار بن غفير بزيارة الحرم القدسي، كما تعهد بعدم تغيير الوضع القائم في الحرم وزيادة أعداد حراس الوقف، بالإضافة إلى وقف الإجراءات العقابية بحق السلطة الفلسطينية.
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وبغضّ النظر عن إعلان بن غفير أمس، أنه سيواصل الصعود إلى "جبل الهيكل"، في إشارة إلى منطقة الحرم، أبدى مصدر دبلوماسي أردني رفيع تشككه في تنفيذ نتنياهو تعهداته، متوقعاً أن يقوم بخرقها في حال دفعته الحسابات السياسية الداخلية إلى ذلك.
وجاء إعلان بن غفير، الذي سبق أن تسبب في موجة انتقادات عربية وإسلامية بعد قيامه باقتحام باحات المسجد الأقصى، في حين أفادت القناة الـ "13" العبرية، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع النادر بين العاهل الأردني ونتنياهو على مضاعفة التنسيق الأمني بين الأردن وإسرائيل استعداداً لشهر رمضان الذي سيبدأ بعد شهرين.
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