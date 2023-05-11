زلزال يضرب طوكيو ولا مخاوف من تسونامي

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن زلزالاً قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة تشيبا في ساعة مبكرة من صباح الخميس (بالتوقيت المحلي) وتسبب في اهتزاز المباني في طوكيو.



وصُنف الزلزال على أنه "قوي من الدرجة الخامسة" على مقياس الشدة الياباني المؤلف من 7 درجات في مدينة كيسارازو في تشيبا، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي في أعقاب الزلزال.

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