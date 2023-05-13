سلطة الطيران المدني السوداني تمدد إغلاق المجال الجوي إلى نهاية الشهر

Advertisement

مددت سلطة الطيران المدني في السودان، السبت، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 31 أيار.وقالت الهيئة في بيان على فيسبوك: "تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 31 أيار 2023، ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية، ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".ويشهد السودان اشتباكات عنيفة منذ منتصف نيسان الماضي، بين قوات الجيش وفوات الدعم السريع، تركزت في العاصمة الخرطوم وأدت لسقوط مئات الضحايا والجرحى.