Advertisement

عربي-دولي

سلطة الطيران المدني السوداني تمدد إغلاق المجال الجوي إلى نهاية الشهر

Lebanon 24
13-05-2023 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1066610-638196016672567362.jpg
Doc-P-1066610-638196016672567362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مددت سلطة الطيران المدني في السودان، السبت، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 31 أيار.

وقالت الهيئة في بيان على فيسبوك: "تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 31 أيار 2023، ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية، ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".
Advertisement

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة منذ منتصف نيسان الماضي، بين قوات الجيش وفوات الدعم السريع، تركزت في العاصمة الخرطوم وأدت لسقوط مئات الضحايا والجرحى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:43 | 2023-05-13
12:30 | 2023-05-13
12:24 | 2023-05-13
12:19 | 2023-05-13
12:16 | 2023-05-13
12:00 | 2023-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website