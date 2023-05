من هي جيل كايسي بلاك زوجة منافس ترامب؟

لكن سحرها ومشاركتها السياسية كانت لفترة طويلة قوة وراء الكواليس في صعود الجمهوريين إلى السلطة، وفق "نيويورك بوست".

ومن المتوقع أن تلعب سيدة فلوريدا الأولى دوراً رائداً في حملة زوجها المنافس الشرس لدونالد ترمب، في الوصول للبيت الأبيض، فمن هي كايسي ديسانتيس؟.



ولدت جيل كايسي بلاك في 26 حزيران 1980 في تروي بولاية أوهايو، وهي ابنة أخصائي بصريات وأم متخصصة في أمراض النطق.



التحقت بكلية تشارلستون في ساوث كارولينا، حيث نافست ضمن فريق الفروسية، وحصلت على بكالوريوس العلوم في الاقتصاد، وفقاً لصحيفة "إندبندنت."



قابلت رون ديسانتيس في ملعب للجولف في Naval Station Mayport، وتزوجا في ديزني وورلد في عام 2009، وهو مكان وصفه حاكم فلوريدا منذ ذلك الحين بأنه "مثير للسخرية"، بالنظر إلى معركته المستمرة والمحتدمة مع عملاق الترفيه.

مقدمة برامج ومراسلة

وفي وقت مبكر من حياتها المهنية، عملت كايسي مقدمة لبرامج تلفزيونية على قناة غولف بما في ذلك "On The Tee" و "PGA Tour Today" قبل أن تنضم إلى وظيفة صحفية في WJXT في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.



وعملت في المحطة المستقلة كمراسلة للجرائم ومقدمة برامج صباحية ومذيعة قبل الانتقال إلى التقارير الخاصة، بما في ذلك "سي إن إن".



كما قدمت لاحقاً برنامج المائدة المستديرة للنقاش "The Chat" على محطة WTLV في جاكسونفيل في عام 2014.



بعد ذلك بعامين، أنتجت "قصة JT Townsend"، وهو فيلم وثائقي حائز على جائزة عن بطل كرة القدم في المدرسة الثانوية المعاق.



وفي عام 2019، أصبحت أصغر امرأة تشغل منصب السيدة الأولى لفلوريدا في عام 2019 عن عمر يناهز 38 عاماً.



مرض السرطان

في موازاة ذلك، كشفت أنها قد تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في تشرين الأول 2021، وتركت لفترة وجيزة مسار حملة زوجها.



بعد ستة أشهر، أعلنت أن العلاج كان ناجحاً وأنها أصبحت الآن خالية من السرطان، معلنة ذلك في إحدى فعاليات الحملة.



ومنذ ذلك الحين، كرست نفسها لزيادة الوعي بالسرطان.



ما دورها في نجاح زوجها السياسي؟

كايسي هي علاج دافئ وأنيق لزوجها المتصلب والمربك اجتماعياً في بعض الأحيان، وفقاً لمطلعين سياسيين.



وقال أحد العاملين السابقين مع زوجها لصحيفة "بوليتيكو" إن وجودها يساعد في "إضفاء الطابع الإنساني على الروبوت" في إشارة لزوجها.



وأضاف أنها مرتاحة في دائرة الضوء، وغالباً ما تلقي الخطب التي تمدح النجم الجمهوري الصاعد بأنه "أب طيب" و"تجسيد للحلم الأميركي".



في حين قارن آخرون بريقها واتزانها بجاكلين كينيدي.



وأشار جاريد موسكفيتز المسؤول السابق في إدارة ديسانتيس الذي أصبح الآن ديموقراطيا لصحيفة نيويورك تايمز إلى أنها "ليست أذكى مستشاريه وأقربهم فحسب، بل هي سلاحه السري".



ووراء الكواليس، الزوجان "متناغمان" سياسياً للغاية، وقد طوروا "هوية فردية" تقريباً، وفقاً لمصدر عمل مع الزوجين خلال ترشحه للكونغرس في عام 2015.



إذ تنصحه في كل شيء بدءاً من الظهور في وسائل الإعلام وحتى السياسة، وفق المصادر. (العربية)