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عربي-دولي

حاكم خيرسون: ما تزال أمام زيلينسكي فرصة لوقف النزاع

Lebanon 24
26-05-2023 | 14:30
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أكد القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمامه فرصة "لتغيير كل شيء" وإنهاء النزاع في أوكرانيا بالكف عن اتباع "تعليمات" الغرب.

وقال سالدو: "بمجرد وصوله إلى السلطة، تغير على الفور إلى الأسوأ، وخان شعبه وبلده. إنه مجرد خائن. كانت لديه فرصة، ولا تزال لديه فرصة".
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وأضاف: "يمكنه تغيير كل شيء إذا رفض تلك التعليمات التي تم تخديره بها. ستكون لديه فرصة للدخول في التاريخ باعتباره الرجل الذي أوقف الحرب". مؤكدا أنه يعرف زيلينسكي شخصيا. (روسيا اليوم)
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