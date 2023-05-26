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عربي-دولي

واشنطن تجدّد موقفها بشأن شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
26-05-2023 | 14:45
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جددت الولايات المتحدة، الجمعة، موقفها المتعلق باعتبار شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا منذ عام 2014، جزءا من الأراضي الأوكرانية.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"الحرة" أن مسؤولين من السفارة الأميركية في موسكو اجتمعوا، الجمعة، مع ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية.
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وقالت المتحدثة: "لم يتغير موقف الولايات المتحدة أبداً فالقرم هي أوكرانيا، مشيرة الى أن "الولايات المتحدة منحازة بالكامل مع الأمم المتحدة والبلدان في جميع أنحاء العالم حيال اعتبار القرم جزءا من الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا وليس لروسيا أي حق بها". 

وختمت المتحدثة بالقول: "يتحمل الكرملين المسؤولية النهائية عن عواقب حربه المختارة ضد أوكرانيا والتداعيات على أمن روسيا".
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