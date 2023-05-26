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حريق ضخم يلتهم مستودعات للملابس في الأردن (فيديو وصور)

Lebanon 24
26-05-2023 | 16:22
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أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها الأمن الأردني، حريقاً ضخماً التهم 3 مستودعات تحتوي على ملابس وأحذية بمنطقة التاسعة في محافظة العقبة جنوبي المملكة، اليوم.
وسارع الدفاع المدني الأردني بالاستجابة لنداء الإغاثة، وأنهى التعامل مع الحريق من دون وقوع إصابات أو انتشار الحريق إلى المستودعات المجاورة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي، إن الفرق المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة تعاملت مساء الجمعة مع حريق 3 مستودعات تحتوي على ملابس وأحذية، بمنطقة التاسعة في محافظة العقبة.


وأضاف أن "فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل من دون وقوع أي إصابات، وأن سرعة الاستجابة ساهمت في منع انتشار الحريق للمستودعات المجاورة".

وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق، وفق قوات الأمن.
 
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