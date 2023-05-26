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عربي-دولي

"أصيبوا بالجنون".. ردّ فعل يفاجئ بوتين!

Lebanon 24
26-05-2023 | 16:53
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أنه فوجئ بتنظيم تظاهرات مناهضة للكرملين في جورجيا، إثر استئناف روسيا رحلاتها الجوية إلى الدولة المجاورة الموالية للغرب.

وقال بوتين في اجتماع مع رجال أعمال: "بصراحة، فوجئت تماما برد الفعل".
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وأضاف في تصريحات متلفزة: "ظننت أن الجميع كانوا سيقولون  شكراً، هذا جيد. لكن لا، كانت هناك ضجة غير مفهومة تماما بشأن هذه القضية. عندما أنظر إلى الأمر من هنا أقول: أصيبوا بالجنون، ما يحدث هناك ليس واضحا".


واعتبر بوتين أن السلطات الجورجية طلبت "مرارا" من روسيا رفع حظر الطيران ونظام التأشيرات، لكنه أكد أن موسكو لن تتدخل في الوضع القائم في جورجيا، موضحا: "ما يحصل داخل البلد ليس من شأننا".


وأشار إلى ضرورة أن يحدد الشعب الجورجي بنفسه المسار الذي ستتبعه دولته.
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