يلين تغيّر توقّعها لموعد تخلف الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها

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مدّدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية، قائلة إن «الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو» المقبل ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.وكانت يلين توقعت في وقت سابق أن تتخلف الحكومة عن السداد في الأول من حزيران.