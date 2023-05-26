قبل يومين من الجولة الحاسمة.. بمَ اتهم كليتشدار أوغلو حكومة اردوغان؟

إتهم زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، أمس الجمعة، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بحجب رسائله النصية إلى ناخبيه.

واتهم أيضاً هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بأنها تنفذ أوامر أردوغان لإلحاق الضرر بحملته، وفق فرانس برس.

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كما أضاف في مقابلة تلفزيونية أجريت معه ليل الجمعة: "لقد حجبوا الرسائل النصية لأنهم خائفون منا".





وفي تغريدة قال: "أسألك يا أردوغان، ألا تريدني أن أخوض هذه الانتخابات".



هذا وأعلنت حملة كليتشدار أوغلو أنها أرسلت على نطاق واسع رسائل نصية دعت فيها إلى متابعة المقابلة التلفزيونية مع زعيم المعارضة.





الى ذلك، لم تصدر هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية أي تعليق.